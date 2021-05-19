Управление тылом опубликовало новые распоряжения, действительные до вечера 20 мая

Управление тылом ЦАХАЛа опубликовало новые ограничения, которые действуют с вечера среды, 19 мая, до вечера четверга, 20 мая.

В связи с ракетными обстрелами в 80-километровой зоне от границ сектора запрещено скопление более 10 людей на открытой местности и более 100 людей (с учетом эпидемиологических ограничений) в закрытом помещении. В отдельных поселках Самарии разрешено проведение мероприятий при участии 30 человек на открытом воздухе и 300 в помещении. На остальной территории страны разрешено проводить массовые мероприятия в соответствии с распоряжениями правительства в период коронавируса.

Работа предприятий и учреждений в 80-километровой зоне разрешена при наличии в них соответствующего стандартам убежища, до которого можно добраться за требуемое время.

Ограничения касаются районов, прилегающих к сектору Газы, Западного Лахиша, Западного Негева, Лахиша, Центрального Негева, Южной Шфелы, Дана, Шфелы, Шарона и Яркона.

В районах, прилегающих к сектору Газы, учебная деятельность запрещена.

В остальных вышеуказанных районах будут проходить занятия в сфере образования для детей с особыми потребностями, если помещение, где проводятся занятия, защищено.

На остальной территории страны никаких ограничений нет.