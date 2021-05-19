Север Израиля подвергся ракетному обстрелу из южного Ливана

В 16:12 сирена "Цева адом" была слышна в Шфараме и Иблине на севере Израиля (Нижняя Галилея). В 16:14-16:15 сирены "Цева адом" были слышны в городах севера Израиля Акко, Кирьят-Моцкин, Кирьят-Ям, Кирьят-Хаим и других. Сирены были слышны в некоторых районах Хайфы.

Задействована система ПРО "Железный купол".

Жители района Крайот слышали три взрыва.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что территория Израиля вновь подверглась ракетному обстрелу с территории южного Ливана.

Сведений о пострадавших не поступало.

ЦАХАЛ подтверждает запуск четырех ракет из южного Ливана. Одна из которых была сбита системой ПРО, одна упала на открытой местности в районе Крайот. Еще две ракеты упали в море.

Радиостанция "Кан Бет" сообщает также, что две ракеты упали на открытой местности около Шфарама, не причинив ущерба.

Судя по опубликованным данным, речь идет о ракетах дальностью 20-30 км.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что нескольким гражданам потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока и в связи с легкими травмами, полученными по пути в защищенные помещения.

Ливанская "Хизбалла" не брала на себя ответственность за этот обстрел.

Из Ливана сообщают, что ЦАХАЛ нанес ответные удары по возможным местам пуска ракет. По данным телеканала "Аль-Манар", удар был нанесен по цели рядом с населенным пунктом Альма аш-Шайб (в непосредственной близости от границы Израиля). ЦАХАЛ подтверждает нанесение ударов по цели в южном Ливане.

Напомним, что 17 мая в 23:15 сигнал тревоги прозвучал в кибуце Мисгав Ам, расположенном недалеко от границы с Ливаном. Был зафиксирован запуск шести ракет с территории Ливана. Позднее представители UNIFIL сообщили, что обстрел израильской территории был осуществлен из района деревни Рачайя аль-Фухар. В ответ на ракетный обстрел израильская артиллерия обстреляла цели на юге Ливана. Глава пресс-службы Армии обороны Израиля бригадный генерал Хидай Зильберман утром 18 мая сообщил, что, по всей видимости, одна из шести ракет, выпущенных накануне вечером из южного Ливана, упала на израильской территории. Остальные ракеты, по данным ЦАХАЛа, разорвались на территории Ливана. По данным израильской разведки, к этому обстрелу была причастна группировка арабов-суннитов из числа палестинских беженцев, а не шиитская "Хизбалла".