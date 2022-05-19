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В Израиле

Шекель иудейского восстания и другие сокровища: в Модиине задержан торговец древностями. Фото, видео

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Шекель иудейского восстания и другие сокровища: в Модиине задержан торговец древностями
Управление древностей Израиля Шекель иудейского восстания и другие сокровища: в Модиине задержан торговец древностями
Управление древностей Израиля Шекель иудейского восстания и другие сокровища: в Модиине задержан торговец древностями
Управление древностей Израиля ВСЕ ФОТО

Около 1800 древних монет, украшения, перстни, глиняные таблички с клинописью, а также античная бронзовая статуэтка были обнаружены в ходе обыска у нелицензированного торговца древностями в Модиине. Обыск проводили сотрудники Управления древностей и полицейские.

Артефакты обладают большой исторической и научной ценностью. Изъяты серебряные монеты персидской эпохи, монеты Хасмонейского периода, иудейского восстания, в том числе серебряный шекель, римские и эллинистические монеты, а также монеты восстания Бар-Кохбы с именем его предводителя – Шимон.

Часть находок была в пыли. Очевидно, они только поступили с незаконных раскопок. "Сердце кровью обливается. Сколько археологических объектов было разрушено из-за жажды наживы нелегальных торговцев древностями", – говорит контролер торговли древностями в Управлении Илан Хадад.

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Одна из самых интересных монет находилась в процессе очистки. Это шекель иудейского восстания. На одной стороне вычеканена надпись "Священный Иерусалим" и три граната. На другой – надпись "Израильский шекель второго года", что указывает на 67 год н.э. Немало монет были уже сложены в конверты для отправки за границу.

"Нам удалось предотвратить эту отправку. Мы полагаем, что торговец действовал на протяжении длительного времени, занимаясь контрабандой. В прошлом у него была лицензия, и он досконально знает все законы и инструкции, Тем не менее, он решил их нарушить", – отмечает Хадад.

Глава Управления древностей Эли Эскозидо напоминает: археологические артефакты – государственная собственность и принадлежат всем израильтянам. Также сообщается, что задача следователей – установить, откуда задержанный получал монеты, и задержать его сообщников.

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