Из-за беспорядков полиция блокирует транспорт, направляющийся на Мерон

Генерал-майор полиции в отставке Цви Теслер, назначенный ответственным за проведение мероприятий на горе Мерон в праздник Лаг ба-Омер, объявил о досрочном прекращении мероприятий в связи с беспорядками, инициированными группой радикально настроенных ультраортодоксальных евреев.

"В связи с целенаправленным разрушением инфраструктуры и невозможностью дальнейшего соблюдения порядка в месте проведения мероприятий, было принято решение о блокировании транспорта, направляющегося к горе Мерон", - говорится в заявлении.

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Вместе с тем, паломникам, прибывшим на паркинги "Эйн Хозим" и "Элифелет" разрешат подняться на гору. Чтобы предотвратить давку на горе, полицейские и охранники сняли заграждения и покинули комплекс.

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По меньшей мере 17 человек были задержаны за организацию беспорядков