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В Израиле

Прогноз погоды на 19 мая: небольшое повышение температуры, малооблачно

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Прогноз погоды на 19 мая: небольшое повышение температуры, малооблачно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 19 мая, температура будет немного выше, чем вчера, и примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 14-27 градусов, в Тель-Авиве – 17-24, в Хайфе – 17-23, в Эйлате – 22-35, в Беэр-Шеве – 16-32, в Мицпе-Рамоне – 16-26, на побережье Мертвого моря – 23-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-24, в Ариэле – 17-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-32, на Голанских высотах – 15-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 20-50 см.

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На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 5 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В пятницу-субботу – постепенное повышение температуры. В воскресенье температура понизится.

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