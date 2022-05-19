Депутат Риануи Зуаби от партии МЕРЕЦ объявила о выходе из состава коалиции

Депутат Ринауи Зуаби из МЕРЕЦ покидает коалицию.Она направила соответствующее письмо премьер-министру Нафтали Беннету и главе партии “Еш Атид”, сменному премьер-министру Яиру Лапиду.

С этого момента коалиция стала коалицией меньшинства.

"В нынешней коалиции есть главные, и есть те, кто должны просить и выдавливать то что им положено. По странном стечению обстоятельств, теми, кто должны вымаливать и выпрашивать, являются арабы", - говорится в письме Ринауи Зуаби.

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Через несколько месяцев Зуаби должна была занять должность генерального консула в Шанхае. В своем письме она отметила, что отказывается от всех должностей, кандидатом на которые является.

В Кнессете отмечают, что Зуаби не поставила в известность о своем намерении главу МЕРЕЦ Ницана Горовица.

Глава фракции “Ликуд” Ярив Левин заявил: “Правительство полного провала - в экономической, политической и иной сферах - сегодня превратилось в правительства меньшинства в Кнессет. Теперь всем стало ясно, что у этого правительства нет права на существование, и мы сменим его в самое ближайшее время”.

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В “Ликуде” намерены 25 мая вынести на голосование закон о роспуске Кнессета.