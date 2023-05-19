Опрос "Mаарива": операция "Щит и стрела" не помогла "Ликуду", "Еш Атид" продолжает терять позиции

Согласно еженедельному пятничному опросу, проведенному компанией "Панелс Политикс" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Махане Мамлахти" во главе с Бени Ганцем набрала бы 28 мандатов, став крупнейшей фракцией Кнессета.

Опрос свидетельствует, что антитеррористическая операция "Щит и стрела", проведенная правительством на прошлой неделе, не помогла повысить популярность "Ликуда". Партия власти во главе с Биньямином Нетаниягу получила бы те же 25 мандатов, которые ей давали опросы "Маарива" до операции. Партия "Еш Атид" Яира Лапида продолжает терять позиции и сокращается до 16 мандатов. У ШАС – 9 мандатов, у "Яадут а-Тора" – 8 мандатов, у "Ционут Датит" – 7 мандатов.

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Партия НДИ и блок ХАДАШ-ТААЛ получают по 6 мандатов, МЕРЕЦ, "Оцма Йегудит" и РААМ – по 5 мандатов. "Авода" и БАЛАД не проходят электоральный барьер.

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Таким образом, у правящей коалиции 54 мандата.

72% сторонников коалиции поддерживают кандидатуру Биньямина Нетаниягу на пост премьер-министра, тогда как среди сторонников оппозиции 85% отдают предпочтение Бени Ганцу.