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Израиль

Тревога на границе с Ливаном, падение ракеты привело к пожару возле Малкии

время публикации: 19 мая 2024 г., 17:50 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 18:41
Тревога на границе с Ливаном: очередной ракетный обстрел
Olivier Fitoussi/Flash90

В 17:50 19 мая в Малкии, около границы с Ливаном, вновь была слышна тревога. Зафиксирован ракетный обстрел с ливанской территории.

Несколько ракет, запущенных с территории Ливана, упали на незастроенной местности. В результате обстрела нет раненых.

Вместе с тем региональный совет Верхней Галилеи сообщил, что падение ракеты привело к возгоранию растительности возле Малкии.

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