Тревога на границе с Ливаном, падение ракеты привело к пожару возле Малкии
время публикации: 19 мая 2024 г., 17:50 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 18:41
В 17:50 19 мая в Малкии, около границы с Ливаном, вновь была слышна тревога. Зафиксирован ракетный обстрел с ливанской территории.
Несколько ракет, запущенных с территории Ливана, упали на незастроенной местности. В результате обстрела нет раненых.
Вместе с тем региональный совет Верхней Галилеи сообщил, что падение ракеты привело к возгоранию растительности возле Малкии.