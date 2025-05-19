В Петах-Тикве автомобиль сбил мужчину на электросамокате, пострадавший в тяжелом состоянии

В ночь на 19 мая в Петах-Тикве на улице Бар-Кохба автомобиль сбил мужчину примерно 30 лет, ехавшего на электросамокате.

Пострадавший, который получил тяжелую травму головы, в бессознательном состоянии был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое и нестабильное, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".