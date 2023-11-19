ЦАХАЛ: капрал Ноа Марциано, взятая в заложники ХАМАСом, была убита террористами

Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари на ежевечернем брифинге рассказал о результатах расследования обстоятельств гибели капрала ЦАХАЛа Ноа Марциано, тело которой было обнаружено в здании рядом с больницей "Шифа".

Даниэль Хагари заявил, что утверждения ХАМАСа о том, что Ноа Марциано погибла в результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по объекту в непосредственной близости от больницы "Шифа", не подтверждены судебно-медицинской экспертизой.

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По данным разведки и ШАБАКа, в прошлый четверг, 9 ноября, в результате удара с воздуха, нанесенного ЦАХАЛом, погиб террорист, удерживавший Ноа Марциано, девушка была ранена. Но судмедэксперты пришли к выводу, что ее ранение не было смертельным. Она была переведена в больницу "Шифа", где и была убита террористом ХАМАСа.

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Даниэль Хагари сообщил, что утром 19 ноября родные девушки были ознакомлены с обстоятельствами ее гибели.