adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
11 - 26°
Тель-Авив:
16 - 21°
Эйлат:
20 - 28°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.728 ₪ 4.048 ₪
Иерусалим:
11 - 26°
Тель-Авив:
16 - 21°
Эйлат:
20 - 28°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    ЦАХАЛ: капрал Ноа Марциано, взятая в заложники ХАМАСом, была убита террористами

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Ноа Марциано
    Плакат организации Stand with us

    Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари на ежевечернем брифинге рассказал о результатах расследования обстоятельств гибели капрала ЦАХАЛа Ноа Марциано, тело которой было обнаружено в здании рядом с больницей "Шифа".

    Даниэль Хагари заявил, что утверждения ХАМАСа о том, что Ноа Марциано погибла в результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по объекту в непосредственной близости от больницы "Шифа", не подтверждены судебно-медицинской экспертизой.

    adv_12 incontent_1

    По данным разведки и ШАБАКа, в прошлый четверг, 9 ноября, в результате удара с воздуха, нанесенного ЦАХАЛом, погиб террорист, удерживавший Ноа Марциано, девушка была ранена. Но судмедэксперты пришли к выводу, что ее ранение не было смертельным. Она была переведена в больницу "Шифа", где и была убита террористом ХАМАСа.

    adv_13 m_ar_1

    Даниэль Хагари сообщил, что утром 19 ноября родные девушки были ознакомлены с обстоятельствами ее гибели.

    adv_14 rimma_dw_d
    adv_15 rimma_dw_m
    adv_16 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 Ноября 2023
    ЦАХАЛ нашел и вывез из Газы тело капрала Ноа Марциано
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Ноября 2023
    ЦАХАЛ объявил похищенную военнослужащую Ноа Марциано погибшей
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Ноября 2023
    ХАМАС опубликовал видео заложницы, утверждая, что она погибла в результате действий Израиля
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1
    adv_20 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    23:08 Египетские СМИ: 20 ноября вступит в силу режим прекращения огня. Иерусалим это отрицает
    22:30 44-й день войны в Израиле. Хронология событий
    22:12 Эммануэль Макрон провел переговоры с Биньямином Нетаниягу и Махмудом Аббасом
    21:46 ЦАХАЛ опубликовал видео с камеры наблюдения больницы "Шифа" с двумя заложниками
    21:27 ЦАХАЛ: капрал Ноа Марциано, взятая в заложники ХАМАСом, была убита террористами
    20:53 Эдельштейн: "Без ответов правительства мне будет трудно продлевать особое положение"
    20:29 СМИ: возобновились переговоры с ХАМАСом об освобождении заложников
    20:07 Нетаниягу: "Отрицатель Холокоста Махмуд Аббас теперь отрицает вину ХАМАСа за резню в Реиме"
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom