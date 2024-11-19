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Израиль

ЦАХАЛ заявил о перехвате двух БПЛА, летевших из Ливана

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Цева адом
Беспилотники
время публикации: 19 ноября 2024 г., 11:43 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 11:43
ЦАХАЛ заявил о перехвате двух БПЛА, летевших из Ливана
Ayal Margolin/Flash90

ЦАХАЛ сообщает о перехвате двух БПЛА, летевших со стороны Ливана. Подчеркивается, что беспилотники перехватили до того, как они вошли в воздушное пространство Израиля, поэтому сигналов тревоги не было.

Также ЦАХАЛ заявляет, что в 10:49-10:55 в районе Верхней Галилеи были выявлены две подозрительные воздушные цели, летевшие со стороны Ливана. Военные сообщили, что "цели не проникли в Израиль", хотя тревога была активирована из-за угрозы проникновения.

Кроме того, сообщается, что тревога в 10:58 была ложной.

Израиль
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