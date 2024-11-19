ЦАХАЛ заявил о перехвате двух БПЛА, летевших из Ливана
время публикации: 19 ноября 2024 г., 11:43 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 11:43
ЦАХАЛ сообщает о перехвате двух БПЛА, летевших со стороны Ливана. Подчеркивается, что беспилотники перехватили до того, как они вошли в воздушное пространство Израиля, поэтому сигналов тревоги не было.
Также ЦАХАЛ заявляет, что в 10:49-10:55 в районе Верхней Галилеи были выявлены две подозрительные воздушные цели, летевшие со стороны Ливана. Военные сообщили, что "цели не проникли в Израиль", хотя тревога была активирована из-за угрозы проникновения.
Кроме того, сообщается, что тревога в 10:58 была ложной.