ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован командир ракетчиков "Хизбаллы"

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Али Туфика Дуэйка – командира ракетного подразделения "Хизбаллы", в распоряжении которого были ракеты средней дальности.

По данным израильской военной разведки, Дуэйк отвечал за пуски более 300 ракет по северу и центру Израиля.

Командир террористов был уничтожен в районе Кфар Джуз, около Набатии, примерно в 15 км от границы с Израилем.