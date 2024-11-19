ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован командир ракетчиков "Хизбаллы"
время публикации: 19 ноября 2024 г., 14:35 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 14:40
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Али Туфика Дуэйка – командира ракетного подразделения "Хизбаллы", в распоряжении которого были ракеты средней дальности.
По данным израильской военной разведки, Дуэйк отвечал за пуски более 300 ракет по северу и центру Израиля.
Командир террористов был уничтожен в районе Кфар Джуз, около Набатии, примерно в 15 км от границы с Израилем.