Внимание, розыск: пропал 12-летний Исраэль Шакед Хадад из Иерусалима

Полиция просит помощи в розыске 12-летнего Исраэля Шакеда Хадада из Иерусалима. Он вышел из дома в Писгат-Зеэве 19 ноября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.40, темно-каштановые волосы. Описание одежды: серо-черный свитер Nike и брюки того же цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5848200.