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Израиль

В бою на юге Ливана погиб военнослужащий ЦАХАЛа

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
время публикации: 19 ноября 2024 г., 16:00 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 16:10
Омер Моше Гаэльдор (30 лет)
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на юге Ливана погиб старший сержант резерва Омер Моше Гаэльдор, 30 лет, из Иерусалима, боец ​​5111-го подразделения оперативной помощи бригады "Голани".

Трое бойцов того же подразделения получили тяжелые ранения.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 799 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
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