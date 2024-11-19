В бою на юге Ливана погиб военнослужащий ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на юге Ливана погиб старший сержант резерва Омер Моше Гаэльдор, 30 лет, из Иерусалима, боец ​​5111-го подразделения оперативной помощи бригады "Голани".

Трое бойцов того же подразделения получили тяжелые ранения.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 799 военнослужащих ЦАХАЛа.