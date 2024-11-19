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Израиль

Около Шуафата был ранен подозрительный мужчина

Полиция
Иерусалим
время публикации: 19 ноября 2024 г., 12:57 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 13:09
Около Шуафата был ранен подозрительный мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

В районе блокпоста около лагеря Шуафат на севере Иерусалима пограничники заметили мужчину, который спрятал сумку около КПП, а затем стал двигаться в сторону блокпоста по проезжей части.

Подозрительному мужчине было приказано остановиться. Однако он не подчинился. Тогда был открыт огонь на поражение по ногам.

Мужчина получил ранения средней тяжести, он доставлен под охраной в больницу.

Информация уточняется.

Израиль
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