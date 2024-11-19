Около Шуафата был ранен подозрительный мужчина

В районе блокпоста около лагеря Шуафат на севере Иерусалима пограничники заметили мужчину, который спрятал сумку около КПП, а затем стал двигаться в сторону блокпоста по проезжей части.

Подозрительному мужчине было приказано остановиться. Однако он не подчинился. Тогда был открыт огонь на поражение по ногам.

Мужчина получил ранения средней тяжести, он доставлен под охраной в больницу.

Информация уточняется.