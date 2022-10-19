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    В Израиле

    ЦИК распорядился не открывать избирательный участок в посольстве Израиля в Киеве

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    ЦИК распорядился не открывать избирательный участок в посольстве Израиля в Киеве
    Marc Israel Sellem/Flash90

    За несколько часов до начала голосования на зарубежных участках стало известно, что в Центральной избирательной комиссии было принято решение не проводить голосование в посольстве в Киеве. Это объясняется сложной ситуацией в области безопасности из-за ведущихся в Украине боевых действий.

    Сообщается, что сотрудники посольства в Киеве проголосуют на избирательном участке в Варшаве.

    Таким образом, голосование в Кнессет 25-го созыва будет проводиться в 100 зарубежных представительствах, в которых будут открыты 102 избирательных участка.

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    Голосование начнется ближайшей ночь. В 00:01 откроется избирательный участок в Веллингтоне, в Новой Зеландии.

    Затем голосование пройдет в Канберре, столице Австралии, а закончится голосование в пятницу, 21 марта, в генеральном консульстве в Сан-Франциско.

    Ожидается, что в голосовании примут участие около 4500 израильтян, находящихся за границей.

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