Изменение "хок леом", отмена "закона Каменец" и запрет евреям молиться на Храмовой горе. Лапид начал кампанию в арабском секторе

Премьер-министр Яир Лапид дал интервью израильским СМИ на арабском языке.

Помимо прочего Лапид пообещал приложить усилия к тому, чтобы изменить закон о национальном характере государства, отменить "закон Каменец" и не допустить молитвы евреев на Храмовой горе.

"Нынешний закон о еврейском характере государства является оскорбительным для нееврейских граждан Израиля, и его надо исправить. Я был против этого закона, и считаю, что его надо изменить, добавив туда параграф о гражданском равенстве", – сказал глава правительства.

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Говоря о "законе Кменец", предусматривающем ужесточение наказания за незаконное строительство, Лапид сказал: "Мы заморозили действие этого закона. В нынешнем сложном правительстве мы не могли решить проблему более кардинально, сразу после выборов мы займемся и этой проблемой".

Глава правительства пообещал сохранить статус-кво на Храмовой горе, что означает запрет на молитвы для евреев.

"Мы не меняем статус-кво в Аль-Аксе, и обеспечим свободу вероисповедания для мусульман там. Мы обязаны, как правительство, обеспечить каждому мусульманину реализацию права на свободу культа в Аль-Аксе, и мы выполним свои обязательства. Мы не позволяем евреям молиться на Храмовой горе", – сказал глава правительства.

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Говоря о политическом союзе с арабскими партиями, в том числе с блоком ХАДАШ-ТААЛ, Лапид заявил, что они не будут частью его коалиции. "Я этого не хочу, и они этого не хотят", – добавил Лапид. В то же время лидер "Еш Атид" считает, что союз в Кнессете вполне возможен. "Все коалиции сотрудничали с арабскими списками, и я не вижу причины, почему в нашем случае должно быть иначе", – добавил премьер-министр.