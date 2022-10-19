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    В Израиле

    "Решет": Бен-Гвир отклонил предложение Шакед заключить сделку

    время публикации: | последнее обновление:
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    Айелет Шакед
    Yonatan Sindel/Flash90     Итамар Бен-Гвир
    Yonatan Sindel/Flash90

    Глава "Байт Иегуди" Айелет Шакед обратилась в последние дни через посредника к главе "Оцма Иегудит" Итамару Бен-Гвиру с предложением заключить политический союз на время, оставшееся до выборов, и на время коалиционных переговоров.

    Как сообщила журналист телеканала "Решет" Аяла Хасон, глава списка "Байт Иегуди" попросила Бен-Гвира прекратить нападки на ее партию и отказаться от кампании "Шакед не преодолевает электоральный барьер". В этом случае Шакед пообещала Бен-Гвиру не присоединяться к правительству Нетаниягу, если тот решит не предоставлять Бен-Гвиру пост министра.

    Согласно опубликованной информации, Бен-Гвир отклонил это предложение Шакед. Лидер "Оцма Иегудит" отметил, что "Байт Иегуди" в любом случае не проходит в Кнессет. По словам Бен-Гвира, он не доверяет Шакед, которая способна вновь взять голоса правых избирателей и отдать их левому лагерю. "Я не буду заключать с ней сделку против Нетаниягу", – сказал он.

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    Ранее сообщалось что Итамар Бен-Гвир пытался убедить приближенных Нетаниягу прекратить нападки на Шакед, так как ее провал не выгоден правому блоку. Однако, по сообщению "Кешет", Сара Нетаниягу настояла на продолжении агрессивной тактики в отношении главы списка "Байт Иегуди".

    По результатам опросов, опубликованных 18 октября, "Байт Иегуди" набирает менее 2% голосов.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 Октября 2022
    Опросы: "Ликуд" теряет мандаты, Смотрич и Бен-Гвир усиливаются
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