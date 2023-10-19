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    В Израиле

    В Газе ликвидирована Джамиля аш-Шанти, входившая в политбюро ХАМАСа

    время публикации: | последнее обновление:
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    Отмечены ликвидированные в октябре 2023 года члены политбюро ХАМАСа
    ХАМАС

    Из Газы сообщают, что в результате удара ЦАХАЛа была убита Джамиля аш-Шанти, входившая в политбюро террористической организации ХАМАС и являвшаяся депутатом парламента Палестинской автономии от ХАМАСа.

    Джамиля аш-Шанти (1955 г.р.) была вдовой бывшего главы политбюро ХАМАСа Абд аль-Азиза ар-Рантиси, ликвидированного в апреле 2004 года, и матерью шести его детей. Через год после ликвидации мужа Джамиля стала депутатом парламента ПА и вошла в состав политбюро ХАМАСа. Преподавала в Исламском университете в Газе. Была постоянной участницей мероприятий ХАМАСа. Являлась своего рода символом этой террористической организации, хотя вряд ли могла в значительной степени влиять на принятие решений.

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    Она стала четвертым членом политбюро ХАМАСа, уничтоженным в ходе военной операции "Железные мечи" (всего в политбюро ХАМАСа было 20 членов, проживающих в Газе).

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    10 октября были уничтожены два члена политбюро ХАМАСа Джауад Абу Шамала (министр экономики) и Закария Абу Муамар.

    11 октября ликвидирован (или умер своей смертью во время ударов ЦАХАЛа) один из основателей ХАМАСа Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама).

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    17 октября ликвидирован Усама аль-Мазини – глава Совета шуры ХАМАСа, член политбюро ХАМАСа.

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    17 октября ликвидирован Фуад Абу Тихиан – начальник Управления границ и пропускных пунктов в секторе Газы, имевший "генеральское" звание в структурах ХАМАСа.

    17 октября ликвидирован Айман Нуфаль – один из командиров "Бригад Изаддина аль-Касама", член генерального военного совета ХАМАСа. Имел звание "бригадного генерала".

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    18 октября ликвидирован главарь боевиков "Комитетов народного сопротивления" Рафат Хараб Хусейн Абу Халаль.

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    Краткая история ликвидаций лидеров палестинского террора. Дополнено

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