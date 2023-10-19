Вступили в силу постановления, облегчающие получение права на оружие, в том числе для новых репатриантов

В среду, 18 октября, были опубликованы в государственном бюллетене "Решумот" и вступили в силу новые постановления, облегчающие получение права на владение оружием.

Право на владение оружием можно получить на основании одного из нескольких критериев, в рамках каждого из которых имеется дополнительный набор требований.

Для желающих получить право на владение оружием по критерию военной службы, требование прохождения боевой подготовки на уровне 07 заменено на требование наличия "удостоверения бойца" ("теудат лохем"), которое ЦАХАЛ выдает на более широких основаниях.

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Для желающих получить право на оружие по критерию проживания или работы в населенном пункте, дающем право на ношение оружия, требования смягчены так, что теперь для получения разрешения достаточно факта работы в таком населенном пункте большей части рабочей недели, или факта учебы в нем два дня в неделю и более. Остальные требования к этому критерию для лиц моложе 27 лет, такие как прохождение военной или альтернативной службы и т.д. остаются в силе.

Новые репатрианты, репатриировавшиеся на основании Закона о возвращении, проживающие, работающие или учащиеся в населенном пункте из списка, дающего право на ношение оружия, смогут получить разрешение не дожидаясь окончания трех лет с момента репатриации, если соответствуют другим требованиям.

Волонтеры службы скорой помощи МАДА смогут получить разрешение на ношение оружия после года волонтерской работы. До сих пор право давалось только работникам МАДА.

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Бывшие работники службы спасения и пожарной охраны смогут получить разрешение на ношение оружия, если имели такое разрешение во время службы. Также разрешение смогут получить действующие волонтеры службы спасения и пожарной охраны после двух лет волонтерской работы.