Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 19.10.2024: удары по целям на севере сектора, много убитых

В ночь на 19 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа продолжают действовать в северной части сектора.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цель на улице Ас-Сикка, в восточной части Зайтуна, на юго-востоке города Газа; танки ЦАХАЛа окружили Индонезийскую больницу на севере сектора и обстреляли ее; артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цель в Байт-Лахии; артиллерия ЦАХАЛа обстреляла верхние этажи больницы "Аль-Ауда" в районе Таль аз-Заатар, есть раненые; артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в районе Сафтауи; ЦАХАЛ обстреливал цели около Индонезийской больницы, а также в районах Шейх Зайэд и Таль аз-Заатар; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Джабалии, в этом районе идут бои; артиллерия ЦАХАЛа обстреляла башни Шейх Зайэд; сообщалось об убитых и раненых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Ас-Саиди в Джабалии; артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели в Аль-Фалудже.

В центре сектора: ВМС ЦАХАЛа обстреляли цели на западе Нусейрата; источники в Газе сообщали об убитых и раненых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Шанаа в Аль-Магази

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 19 октября.