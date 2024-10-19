Бойцы ЦАХАЛа обнаружили склады "Хизбаллы" в школе одной из деревень в южном Ливане
время публикации: 19 октября 2024 г., 13:46 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 13:53
Силы 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан", действующие в южном Ливане, обнаружили и уничтожили более 120 объектов террористической инфраструктуры, несколько туннелей террористов и более 20 складов оружия.
Кроме того, самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки террористических объектов в этом районе.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что бойцами был обнаружен комплекс "Хизбаллы", расположенный на территории школы в центре деревни.
Комплекс представлял собой "узел" туннелей и складов, где хранились ракеты, снаряды и другие боеприпасы.