Бойцы ЦАХАЛа обнаружили склады "Хизбаллы" в школе одной из деревень в южном Ливане

Силы 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан", действующие в южном Ливане, обнаружили и уничтожили более 120 объектов террористической инфраструктуры, несколько туннелей террористов и более 20 складов оружия.

Кроме того, самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки террористических объектов в этом районе.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что бойцами был обнаружен комплекс "Хизбаллы", расположенный на территории школы в центре деревни.

Комплекс представлял собой "узел" туннелей и складов, где хранились ракеты, снаряды и другие боеприпасы.