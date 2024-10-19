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Израиль

Ракетный обстрел Хайфы и Западной Галилеи: двое раненых

время публикации: 19 октября 2024 г., 10:58 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 11:17
На месте происшествия
Пресс-служба МАДА

После воздушной тревоги, прозвучавшей в Хайфе и Западной Галилее, пресс-служба МАДА сообщила о двух пострадавших в результате обстрела.

Один из них, мужчина 29 лет, получил осколочное ранение, он госпитализирован в состоянии от средней тяжести до легкого. Ещре один мужчина получил легкое ранение.

В Кирьят-Ате в результате ракетного обстрела причинен ущерб зданию, а также произошло возгорание в припаркованном автомобиле.

Израиль
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