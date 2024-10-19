Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 19 октября, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Во второй половине дня на побережье Средиземного моря усилится северный ветер.

В Иерусалиме – 15-22 градусов, в Тель-Авиве – 18-26, в Хайфе – 19-24, в Эйлате – 22-31, в Беэр-Шеве – 16-26, в Мицпе-Рамоне – 16-25, на побережье Мертвого моря – 22-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-26, в Ариэле – 15-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-27, на Голанских высотах – 15-24.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 80-150 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье температура повысится. В понедельник-вторник ожидается понижение температуры. Малооблачно.