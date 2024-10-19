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Израиль

ЦАХАЛ: ликвидированы две террористические группы в районе Рафиаха

время публикации: 19 октября 2024 г., 12:06 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 12:57
ЦАХАЛ: ликвидированы две террористические группы в районе Рафиаха
Пресс-служба ЦАХАЛа

В секторе Газы бойцы бригады "Нахаль" под командованием дивизии Газы ликвидировали две террористических группы в районе Рафиаха, представлявших собой угрозу силам ЦАХАЛа.

Бойцы бригады "Гивати" вчера, в пятницу, 18 октября, присоеднились к действиям сил 162-й дивизии в районе Джабалии. Были ликвидированы террористы, скоординированы удары ВВС по террористическим объектам.

В центре сектора ВВС ЦАХАЛа нанесли несколько ударов по целям, в результате чего были разрушены военные здания, используемые ХАМАСом.

Израиль
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