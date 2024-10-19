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Израиль

CNN: тело Яхьи Синуара может быть использовано в качестве "разменной монеты"

время публикации: 19 октября 2024 г., 09:24 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 09:53
CNN: тело Яхьи Синуара может быть использовано в качестве "разменной монеты"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Корреспондент CNN Мэттью Чанс со ссылкой на израильские источники утверждает, что тело Яхьи Синуара может быть использовано в качестве "разменной монеты" на переговорах об освобождении израильских заложников, удерживаемых в секторе Газы.

Не исключено, что ХАМАС захочет вернуть тело своего главаря, что даст Израилю возможность обменять его на живых заложников или их останки, полагают, по данным Мэттью Чанса, чиновники в Израиле.

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