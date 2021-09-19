В Дженине задержаны террористы, сбежавшие из тюрьмы "Гильбоа"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ночь на 19 сентября в результате совместной операции армии, Общей службы безопасности (ШАБАК) и спецназа пограничной полиции (ЯМАМ), задержаны два террориста, сбежавшие из тюрьмы "Гильбоа".

Согласно опубликованной информации, террористы были задержаны в восточной части Дженина. Там силы безопасности окружили здание, где, по информации ШАБАКа, укрывались террористы.

Как сообщает полиция, в ходе задержания не было оказано сопротивление. Вместе с террористами были задержаны двое местных жителей, которые, как полагают службы безопасности, оказывали беглецам помощь. Все задержанные переданы в Общую службу безопасности (ШАБАК) для следствия. Задержанные: Айхам Камамджи и Мунадел Инфиата являются активистами "Исламского джихада".

Генеральный инспектор полиции Коби Шабтай заявил: "Через две недели после бегства террористов из тюрьмы, и через неделю после задержания четырех беглецов, силам безопасности удалось настигнуть двух остававшихся на свободе боевиков. В результате совместной операции сил безопасности, они были обнаружены в Дженине и задержаны. По ходу розыска, нам становилось ясно, что террористы находятся в районе Дженина. Мы несколько дней готовились к этой сложной операции, и когда были получены точные разведывательные данные, приступили к задержанию".

Как сообщалось ранее, в ночь на 6 сентября из тюрьмы "Гильбоа", где содержатся террористы, осужденные на длительные сроки заключения, с помощью туннеля совершили побег шестеро заключенных: пятеро активистов "Исламского джихада" и один из лидеров террористов ФАТХа Захария Зубейди. Имена других беглецов: Айхам Камамджи, Мунадель Инфиат, Махмуд Арда, Мухаммад Арда и Яакуб Кадари (активисты "Исламского джихада").

Руководство террористической организации "Исламский джихад" заявило, что организатором побега заключенных из израильской тюрьмы "Гильбоа" является активист ИД Махмуд Арда.

Заключенные, по всей видимости, прорыли туннель под туалетной кабиной и сумели выбраться из тюрьмы через канализационную шахту. По словам одного из свидетелей, беглецов заметили местные фермеры, которые обратились в полицию. К настоящему моменту, все детали расследования запрещены к публикации.

10-11 сентября были задержаны Захария Зубейди (ФАТХ), Мухаммад Арда ("Исламский джихад"), Яакуб Кадари ("Исламский джихад") и Махмуд Арда ("Исламский джихад").