Отвлекающий маневр и капитуляция без сопротивления: подробности операции по поимке террористов

19 сентября стали известны подробности операции, в ходе которой были задержаны террористы, сбежавшие из тюрьмы "Гильбоа". Командовали операцией бригадный генерал Янив Алалуф, командующий дивизией Иудеи и Самарии, а также командующий бригады "Менаше" полковник Арик Мояль.

Согласно опубликованной информации, уже перед днем поста Йом Кипур в распоряжении сил безопасности была информация о местонахождении террористов. В последние дни Общая служба безопасности (ШАБАК) и военная разведка (АМАН) были заняты уточнением данных и подготовкой к проведению операции. Командование дивизией Иудеи и Самарии разработало отвлекающий маневр.

В час ночи 19 сентября крупные силы армии вошли в лагерь беженцев в Дженине. это место является одним из эпицентров враждебной и диверсионной деятельности. В армии предвидели, что вход крупных сил на территорию лагеря беженцев отвлечет внимание от подлинной операции по задержанию боевиков.

Сразу после того, как силы армии и спецназа полиции вошли на территорию лагеря беженцев, дом в восточной части города, где укрывались террористы, был окружен. Боевикам было предложено сложить оружие, и они сдались, не оказывая сопротивления. Сообщается, что один из террористов успел позвонить отцу и сообщить, что сдается.

По сообщению армейских источников, в момент выхода сил безопасности из Дженина, в нескольких районах в городе начались беспорядки. В солдат бросали камни и самодельные взрывные устройства. В нескольких случаях открывался огонь. Солдаты также применили оружие, и трое палестинских арабов получили ранения. О пострадавших израильтянах не сообщается.

Как сообщалось ранее, в ночь на 6 сентября из тюрьмы "Гильбоа", где содержатся террористы, осужденные на длительные сроки заключения, с помощью туннеля совершили побег шестеро заключенных: пятеро активистов "Исламского джихада" и один из лидеров террористов ФАТХа Захария Зубейди. Имена других беглецов: Айхам Камамджи, Мунадель Инфиат, Махмуд Арда, Мухаммад Арда и Яакуб Кадари (активисты "Исламского джихада").

Руководство террористической организации "Исламский джихад" заявило, что организатором побега заключенных из израильской тюрьмы "Гильбоа" является активист ИД Махмуд Арда.

10-11 сентября были задержаны Захария Зубейди (ФАТХ), Мухаммад Арда ("Исламский джихад"), Яакуб Кадари ("Исламский джихад") и Махмуд Арда ("Исламский джихад").

За что сидели сбежавшие заключенные

1. Захария Зубейди (45 лет, из Дженина), также известный как "шериф Дженина". Считался одним из самых молодых лидеров боевиков партии ФАТХ. Его "карьерный взлет" был связан с организацией сопротивления израильским военным во время операции "Защитная стена" в апреле 2002 года. Сидел в израильской тюрьме несколько раз. Вновь был арестован израильскими спецслужбами в феврале 2019 года. Зубейди были предъявлены обвинения по 24 пунктам в подготовке терактов.

2. Махмуд Абдулла Арда (45 лет, из Арабы, около Дженина) был организатором побега. Он входил в руководство организации заключенных, объединяющей активистов "Исламского джихада". Махмуд был арестован в 1992 году за участие в первой интифаде, через 41 месяц был освобожден по "соглашениям Осло". В 1996 году, менее чем через год после освобождения, он был снова арестован и приговорен к пожизненному заключению и еще 15 годам за участие в террористической деятельности, которая привела к гибели израильских солдат. В 2014 году он предпринимал попытку побега через туннель вместе с еще одним участником нынешнего побега Яакубом Кадари.

3. Мухаммад Касем Ахмад Арда (39 лет, из Арабы, около Дженина), младший брат Махмуда. Отбывал три пожизненных заключения с 2002 года и еще 20 лет за убийства израильтян и членство в террористической организации. Он был арестован в Рамалле, где создал террористическую ячейку джихадистов после освобождения из тюрьмы Палестинской автономии. В ноябре 2001 года он был причастен к организации теракта-самоубийства в автобусе в Вади Ара, в результате которого погибли трое израильтян (29.11.2001 Гуш Шмуэль, пригород Хадеры, автобус №832; 3 погибших, 10 раненых).

5. Айхам Фуад Наиф Камамджи (35 лет). Отбывал тюремный срок с 2006 года за пособничество в похищении и убийстве 18-летнего Элиягу Ашери из Итамара. Активист "Исламского джихада".

6. Мунадель Яакуб Абд аль-Агбар Инфиат (25 лет). Отбывал тюремный срок с 2019 года за стрельбу и незаконное хранение оружия. Активист "Исламского джихада".