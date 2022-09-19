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    В Израиле

    Директор школы в Бейт-Ханине был отстранен от работы после того, как стало известно о его службе в ЦАХАЛе

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    Директор школы в Бейт-Ханине был отстранен от работы после того, как стало известно о его службе в ЦАХАЛе
    Yonatan Sindel/Flash90

    Низар Даака, директор частной школы в иерусалимском районе Бейт-Ханина, был отстранен от работы после того, как совету директоров школы стало известно о том, что Даака был подполковником Армии обороны Израиля.

    Об отстранении директора от работы говорится на странице школы в Facebook. Причина в публикации не указывается, однако по данным Ynet, решение было принято после того, как местные активисты узнали, что Даака был подполковником в ЦАХАЛе.

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    Журналист Ynet Гилад Коэн сообщает со ссылкой на источники в школе, что других причин для отстранения директора не было.

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    Низар Даака – житель Шфарама, друз. Частная школа Jerusalem American School находится под контролем министерства просвещения. Это международная школа для детей иностранных граждан и для местных жителей. Преподавание в школе ведется на английском языке.

    В министерстве просвещения в ответ на запрос Ynet заявили, что проверяют ситуацию, однако в связи с ее деликатностью не могут вдаваться в детали.

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