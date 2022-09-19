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    В Израиле

    Раскрыта террористическая ячейка ХАМАСа в Шхеме и Хевроне

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    Раскрыта террористическая ячейка ХАМАСа в Шхеме и Хевроне
    Фото: пресс-служба ШАБАК     Раскрыта террористическая ячейка ХАМАСа в Шхеме и Хевроне
    Фото: пресс-служба ШАБАК

    В понедельник, 19 сентября, Служба общей безопасности (ШАБАК) сообщила о раскрытии в Шхеме и Хевроне террористической ячейки, созданной и управляемой боевиком ХАМАСа из сектора Газы.

    По данным спецслужбы, члены ячейки готовили теракты на территории Израиля с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств.

    По данным расследования, ялены ячейки были завербованы через социальные сети жителем Газы Ихией Мухаммадом Абу Саифаном, отвечающим в ХАМАС за вербовку молодежи и проведение антиизраильских кампаний в соцсетях.

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    Службой общей безопасности арестованы жители Хеврона: Масаб Химуни, Ахмад Абу Дауд, Аз Альдин Альзин, Амад Абу Халаф и Абдалла Куасма, а также жители Шхема: Маамон Ханани и Камаль Ханани.

    По данным следствия, члены ячейки получали от своего куратора в Газе деньги, руководства по производству взрывчатки и инструкции относительно выбора целей и осуществления террористических атак.

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    ШАБАК сообщает об обнаружении и конфискации оружия, боеприпасов и компонентов, необходимых для производства взрывчатки и взрывных устройств.

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    Информация о раскрытии террористической ячейки была разрешена к публикации после того, как против большинства задержанных были поданы обвинительные заключения в военный суд.

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