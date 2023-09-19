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    В Израиле

    ЦАХАЛ закрыл КПП "Эрез" и готовится к возможным ракетным обстрелам из Газы

    время публикации: | последнее обновление:
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    Беспорядки около границы сектора Газы. Сентябрь 2023 года
    Atia Mohammed/Flash90

    В связи с непрекращающимися беспорядками на границе с сектором Газы командование Армии обороны Израиля закрыло пограничный переход "Эрез", через который ежедневно проходили около 17 тысяч рабочих из Газы.

    Решение было принято в связи с оценкой ситуации, согласно которой ХАМАС только имитирует попытки навести порядок на границе, но на самом деле позволяет экстремистам продолжать провокации и нападения на израильских военных – в основном на северо-восточном участке границы.

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    Командование ЦАХАЛа готовится к возможному возобновлению ракетных обстрелов из Газы.

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    В этой связи напомним, что ранее специальный посланник Катара Мухаммад аль-Эмади доставил в сектор Газы только 13 из 30 миллионов долларов, предназначенных для беднейших семей в Газе. 17 миллионов долларов от Катара были "заморожены" до окончания еврейских праздников. Согласно источникам в Газе, на которые ссылался телеграм-канал Abu Ali Express, аль-Эмади поставил условие: он передаст оставшиеся деньги, если в течение осенних еврейских праздников не будет никаких террористических действий из Газы.

    Последний ракетный обстрел израильской территории из сектора Газы был зафиксирован 5 июля 2023 года. Тогда одна из ракет пробила крышу жилого дома в Сдероте. В августе-сентябре ракетные обстрелы из Газы не фиксировались.

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