adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
24 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.804 ₪ 4.071 ₪
Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
24 - 38°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    ЦАХАЛ провел крупную операцию в Дженине

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    ЦАХАЛ провел крупную операцию в Дженине
    Photo by Nasser Ishtayeh/Flash90

    Крупные силы Армии обороны Израиля, пограничной полиции МАГАВ, общей службы безопасности (ШАБАК) провели операцию по задержанию подозреваемых в террористической деятельности в Дженине.

    В ходе операции были задержаны двое боевиков "Исламского джихада", одного из которых в ЦАХАЛе назвали "одним из наиболее значительных активистов в Дженине".

    В ходе операции произошли перестрелки между силами ЦАХАЛа и боевиками различных группировок. Палестинская сторона сообщает о гибели 3 (по другим версиям - 4) боевиков. Несколько десятков были ранены, в том числе тяжело. В ходе операции был применен барражирующий боеприпас "Маоз".

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_1

    Согласно сообщениям, все погибшие были активистами "Исламского джихада".

    Силы ЦАХАЛа потерь не понесли. При выходе из Дженина на взрывном устройстве подорвался бронированный джип. В результате взрыва никто не пострадал.

    adv_14 rimma_dw_d
    adv_15 rimma_dw_m
    adv_16 article_video
    Ссылки по теме
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1
    adv_22 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    21:57 Зеленский в Генассамблее ООН: "Те, кто пытается заключить закулисные сделки, спросите Пригожина, можно ли верить Путину"
    20:27 Степанян сообщил о десятках убитых в первый день боевых действий в Нагорном Карабахе/Арцахе
    19:53 Операция в Дженине: ЦАХАЛ применил барражирующий боеприпас
    19:36 Минздрав Газы: на границе убит один из участников беспорядков
    19:03 Нападение на севере Израиля, застрелен мужчина
    18:57 Журналисты Латвии потребовали от правительства комментариев по поводу возможного использования шпионской программы Pegasus
    18:05 Байден выступил в ООН, упомянув ядерную программу Ирана, войну в Украине и ближневосточное урегулирование
    16:51 Возобновились беспорядки на границе сектора Газы
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom