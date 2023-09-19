ЦАХАЛ провел крупную операцию в Дженине

Крупные силы Армии обороны Израиля, пограничной полиции МАГАВ, общей службы безопасности (ШАБАК) провели операцию по задержанию подозреваемых в террористической деятельности в Дженине.

В ходе операции были задержаны двое боевиков "Исламского джихада", одного из которых в ЦАХАЛе назвали "одним из наиболее значительных активистов в Дженине".

В ходе операции произошли перестрелки между силами ЦАХАЛа и боевиками различных группировок. Палестинская сторона сообщает о гибели 3 (по другим версиям - 4) боевиков. Несколько десятков были ранены, в том числе тяжело. В ходе операции был применен барражирующий боеприпас "Маоз".

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Согласно сообщениям, все погибшие были активистами "Исламского джихада".

Силы ЦАХАЛа потерь не понесли. При выходе из Дженина на взрывном устройстве подорвался бронированный джип. В результате взрыва никто не пострадал.