Танки "Меркава-4 Барак" с искусственным интеллектом поступили на вооружение ЦАХАЛа

52-й батальон 401-й танковой бригады "Акевот а-Барзель" получил на вооружение первые танки "Меркава-4 Барак", оснащенные системой управления с элементами искусственного интеллекта, системой активной танковой защиты "Меиль Руах" ("Ветровка") нового поколения, новой боевой информационной системой, новой системой управления огнем, сенсорными экранами (Touch Screen) и пр. Командиры экипажа получили каски с системой IronVision. Кроме того, танк оборудован дополнительными камерами, позволяющими видеть происходящее вокруг на 360 градусов, средствами радиоэлектронной борьбы и другими средствами для улучшения ситуационной осведомленности, сетецентричности, собственного и внешнего целеуказания и поражения целей, выживаемости на поле боя.

ЦАХАЛ подготовил презентацию новых танков.

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Ранее сообщалось, что танки "Меркава-4 Барак", благодаря новому компьютерному оборудованию, будут принимать информацию как от датчиков танка, так и от внешних источников (от оперативной сети), анализировать ее и представлять командиру танка в порядке срочности и актуальности. В частности, будет давать приоритет обнаруженным целям по степени угрозы. Это позволяет снизить нагрузку на экипаж, увеличить скорость и точность обнаружения целей и повысит вероятность их поражения. Водитель танка получил в свое распоряжение систему предупреждения о препятствиях. Некоторые решения робот принимает самостоятельно. Например, при фиксировании атакующего снаряда или ракеты, одновременно с "включением" силового купола "ветровки", робот производит выстрел (высокоскоростным снарядом) на поражение с целью уничтожить атакующего, даже раньше чем снаряд достигнет танка, и будет нейтрализован "ветровкой". Отдельный компьютер в танке отвечает за целеуказание, он собирает данные с остальных компьютеров танка и предоставляет командиру экипажа нужную информацию, включая видео. Процесс поиска цели и стрельбы происходит за секунды, командир не только получает достоверные данные, но ему также предлагают план действий. Так как снаряд летит быстрее ракеты, расчет вражеского ПТУР будет уничтожен до того, как покинет позиции, а саму ракету противника перехватит "ветровка".