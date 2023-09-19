ШАБАК и "Мосад" мобилизуют по 100 ультраортодоксов в рамках альтернативной службы
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Управление альтернативной службы ("Шерут Леуми") договорилось с общей службой безопасности (ШАБАК) и со службой внешней разведки ("Мосад") о создании в этих структурах рамок для приема на службу 200 представителей ультраортодоксального еврейского сектора ("харедим").
Каждая из спецслужб создаст формат службы для 100 человек в возрасте старше 21 года, которые пройдут проверку для получения доступа к секретной информации и профессиональную подготовку. Длительность службы – два года. Оплачивать расходы будут управление альтернативной службы и министерство разведки.
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Кампания по набору желающих пройти службу в ШАБАКе и "Мосаде" начнется в течение ближайшего месяца.
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