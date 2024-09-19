Внимание, розыск: пропал Ави Асраф из Ашдода

Полиция просит помощи в розыске Ави Асрафа из Ашдода, примерно 50 лет. В последний раз его видели 18 сентября в Ашдоде. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.75, полный, темные волосы, носит ультраортодоксальную одежду.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6387222.