Внимание, розыск: пропал Ави Асраф из Ашдода
время публикации: 19 сентября 2024 г., 08:28 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 08:32
Полиция просит помощи в розыске Ави Асрафа из Ашдода, примерно 50 лет. В последний раз его видели 18 сентября в Ашдоде. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 1.75, полный, темные волосы, носит ультраортодоксальную одежду.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6387222.