ДТП на 1-й трассе около Латруна, двое погибших

Рано утром 19 сентября на 1-й трассе недалеко от Латруна столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии погибли мужчина и женщина (примерно 55 лет), еще три человека получили травмы – от легких до средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницы "Шаарей Цедек" (Иерусалим), "Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим), "Шамир" (Беэр-Яаков).

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.