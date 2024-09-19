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Израиль

ДТП на 1-й трассе около Латруна, двое погибших

время публикации: 19 сентября 2024 г., 05:26 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 05:30
ДТП на 1-й трассе около Латруна, двое погибших
Пресс-служба МАДА

Рано утром 19 сентября на 1-й трассе недалеко от Латруна столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии погибли мужчина и женщина (примерно 55 лет), еще три человека получили травмы – от легких до средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницы "Шаарей Цедек" (Иерусалим), "Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим), "Шамир" (Беэр-Яаков).

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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