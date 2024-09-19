ВВС ЦАХАЛа уничтожили 30 ракетных установок и 150 стартовых стволов на юге Ливана
время публикации: 19 сентября 2024 г., 21:10 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 21:10
Самолеты военно-воздушных сил ЦАХАЛа уничтожили около 30 ракетных установок и около 150 стартовых стволов, заряженных для быстрого запуска в сторону израильской территории.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что кроме того ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько складов с оружием и другие объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы".