В Кабатии беспилотник ЦАХАЛа атаковал автомобиль с вооруженными боевиками

В Кабатии, к югу от Дженина, ЦАХАЛ проводит крупную антитеррористическую операцию. С помощью беспилотника был нанесен удар по автомобилю, в котором находились вооруженные террористы.

Несколькими часами ранее в Кабатии в ходе перестрелки израильскими военными были уничтожены четверо террористов. Никто из израильских военных не был ранен.

За последнюю неделю на территории бойцами бригады "Менаше" были задержаны десять подозреваемых в террористической деятельности. С начала операции на севере Самарии ликвидированы более 40 террористов.