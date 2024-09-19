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Израиль

В Кабатии беспилотник ЦАХАЛа атаковал автомобиль с вооруженными боевиками

время публикации: 19 сентября 2024 г., 20:14 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 20:22
В Кабатии беспилотник ЦАХАЛа атаковал автомобиль с вооруженными боевиками
Пресс-служба ЦАХАЛа

В Кабатии, к югу от Дженина, ЦАХАЛ проводит крупную антитеррористическую операцию. С помощью беспилотника был нанесен удар по автомобилю, в котором находились вооруженные террористы.

Несколькими часами ранее в Кабатии в ходе перестрелки израильскими военными были уничтожены четверо террористов. Никто из израильских военных не был ранен.

За последнюю неделю на территории бойцами бригады "Менаше" были задержаны десять подозреваемых в террористической деятельности. С начала операции на севере Самарии ликвидированы более 40 террористов.

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