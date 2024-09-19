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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 19 сентября: операции в Дженине, Шхеме, Калькилии

время публикации: 19 сентября 2024 г., 06:33 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 06:34
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 19 сентября: операции в Дженине, Шхеме, Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 19 сентября действовали в Дженине и около Дженина (в Аль-Ямуне), в Шхеме и около Шхема (в Кафр Калиле), в Калькилии и около Калькилии (в Джайюсе), а также в деревне Идна (к западу от Хеврона).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 19 сентября.

Израиль
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