Управление тылом продлило без изменений инструкции для населения до 26 сентября
В четверг, 19 сентября, после совещания по оценке ситуации в области безопасности Управление тылом продлило срок действия инструкций для населения без каких-либо изменений до 26 сентября.
Отеф Аза (за исключением Нетив а-Асара, Зиким, Яд-Мордехай, Эрез, Кармия, Нир-Ам, Сдерот, Ибим, Ганим, Ор а-Нер, Мефальсим, Кфар Аза, Саад, Алумим, Раим, Маген, Нирим, Нир Оз, Ксиуфим, Эйн а-Шлоша, Суфа, Нахаль Оз, Нир-Ицхак)
- Разрешена работа учебных заведений без всяких ограничений.
- Никаких особых инструкций для работы предприятий и учреждений.
- Собрания до 1000 человек на открытой местности и в помещениях.
Населенные пункты, находящиеся на линии конфликта (у границы с Ливаном)
- Разрешается работа учебных заведений, в которых есть возможность добраться до стандартного защищенного помещения в установленный срок.
- Предприятия и учреждения – работа только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.
- Собрания до 30 человек на открытой местности и до 300 человек в помещении. Пляжи закрыты.
Все остальные районы Израиля, обозначенные на инструкциях Управления тылом зеленым цветом
- Разрешена работа учебных заведений без всяких ограничений.
- Никаких особых инструкций для работы предприятий и учреждений.
- Разрешается проводить массовые мероприятия без ограничения количества участников.
- Запрета на посещение пляжей нет.