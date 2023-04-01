13-я суббота протестов против юридической реформы правительства Нетаниягу: сотни тысяч участников

Вечером в субботу, 1 апреля, возобновились акции протеста против юридической реформы и правительства Биньямина Нетаниягу. По словам организаторов, демонстрации сегодня проходят в 150 населенных пунктах страны.

Наиболее массовая акция, как всегда, проходит в центре Тель-Авива. СМИ и организаторы заявляют, что на этот раз в Тель-Авиве вышли на акцию протеста от 150 тысяч до 230 тысяч человек. Среди участников был замечен экс-министр обороны Моше Яалон.

Вновь было перекрыто шоссе "Аялон" в нескольких местах, где сотни манифестантов вышли на проезжую часть. Десятки нарушителей порядка задержаны. Против демонстрантов, не подчинявшихся требованиям правоохранительных органов, в Тель-Авиве применяются водометы и конная полиция.

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Одновременно на улице Игаль Алон проходит массовая манифестация сторонников реформы.

Сообщается о задержании мужчины с электрошокером, который, по всей видимости, намеревался напасть на демонстрантов, протестующих против реформы.

Десятки тысяч манифестантов вышли на акцию протеста в Хайфе.

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Тысячи противников реформы, проводимой правительством Нетаниягу, вышли на манифестацию в Иерусалиме. Перед собравшимися выступил писатель Давид Гроссман.

Демонстранты перекрыли 31-ю трассу между перекрестками Шокет и Молада.

Накануне организаторы акций призвали израильтян присоединиться к протестам: "Осталось четыре недели до принятия закона о диктатуре. Каждый, кто читал заявления министра юстиции и других официальных лиц, понимает, что, к сожалению, они не хотят договоренностей, а стремятся только выиграть время. Мы переживаем самый критический момент за всю историю Израиля, выходите на демонстрации!"