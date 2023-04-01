Прокуратура решает вопрос об апелляции на оправдание Задорова: вердикт суда и интервью 12-му каналу

На следующей неделе государственная прокуратура приступает к изучению решения окружного суда в Нацерете, который 30 марта в связи с "обоснованными сомнениями" оправдал 44-летнего Романа Задорова по делу об убийстве 13-летней Таир Рады, совершенного в Кацрине в 2006 году.

Вскоре должно быть принято решение о том, будет ли подана апелляция на этот вердикт.

Прокуратура отмечала, что между судьями возникли серьезные разногласия по вопросу о вине Задорова.

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Решение было принято двумя голосами судей против одного: Ашер Кула (глава судейской коллегии) и Даниэль Царфати оправдали Задорова, Тамар Нисим-Шай посчитала необходимым признать его виновным в убийстве девочки.

Судья Кула, оглашая принятое решение, заявил: "Обвиняемый оправдан по всем пунктам предъявленных ему обвинений. Есть опасения, что признание Задорова является ложным признанием".

Редакция NEWSru.co.il приводит ниже выдержки из заключительной части вердикта судьи Ашера Кулы.

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ВЕРДИКТ СУДЬИ АШЕРА КУЛЫ

В заключительных абзацах своего вердикта Кула отмечает, что существуют значительные опасения, что признание подсудимого является самооговором. Он напоминает, что судья Ханан Мельцер, принявший решение о пересмотре дела, выделил три задачи:



1) Проверить возможность того, могла ли кровь Таир Рады попасть на след, оставленный, как утверждалось ранее, на крышке унитаза спустя пять часов после убийства.



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2) Проверить вопрос о том, как кровь Таир Рады попала в третью кабинку туалета.



3) Проверить вопрос о митохондриальной ДНК.

Кула пишет, что в ходе повторного процесса все три эти вопроса были проверены, и приводит выводы, к котором он пришел по результатам этих проверок:

1) Среди сотрудников спасательных служб не было ни одного человека, который не был бы опознан (речь идет о так называемом "анонимном спасателе", который мог оставить след на крышке унитаза).

2) Три следа, которые так и не были опознаны, точно не принадлежат подсудимому.

3) Не найдено логичное объяснение присутствию крови Таир Рады в третьей кабинке уборной.

Эти факты, как пишет судья Кула, определённо должны привести к оправданию подсудимого и к постановлению о том, что его признанию не следует придавать вес.

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Именно эти факты, как подчеркивает Кула, не были известны во время трех первых судебных процессов и привели к повторному суду.

Эти и другие факты, по поводу которых существовали разногласия между сторонами, привели, как пишет Кула, его к выводу о том, что обвинению не удалось доказать вину подсудимого.

Кроме того, Кула подчеркивает, что данные из признания подсудимого не соответствуют данным с места преступления. Судья перечисляет эти данные:

1) Поза убитой.

2) Раны и ушибы на теле убитой, в частности семь ушибов головы, число порезов, их расположение и тд.

3) Убийство, вероятнее всего, произошло, когда дверь кабинки была закрыта.

4) Чужие следы на полу, на бачке, на крышке унитаза и на стенке.

5) Пятно крови Таир Рады на устройстве для туалетной бумаги и возможные пятна крови, по словам свидетельниц, на полу.

6) Капля крови на следе на крышке унитаза.

7) Отсутствие каких-либо следов присутствия подсудимого на месте преступления. Кула отмечает, что само по себе это не является уликой, но, учитывая тесноту кабинки, борьбу между жертвой и убийцей и множество других следов, это вызывает сомнения. Кула также отмечает, что кроме того, что подсудимый показал, как вытер сверху дверь кабинки, он не указал на то, что чистил место от следов.

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Все это, по мнению Кулы, противоречит признанию подсудимого.

"Мы рассуждаем сейчас о признательных показаниях подсудимого и о том весе, который должен им придаваться. В этом плане речь идет не о "пробелах в картине" или о недостающих частях паззла. Мы видим другую картину, совсем другой "пазл". Картина места преступления почти во всем противоречит признанию подсудимого", – пишет судья Кула.

В своем заключении Кула также отмечает, что почти все записи с участием подсудимого были на русском языке. И судья отмечает, что перевод на иврит слов Задорова был не всегда точным, а даже в тех случаях, когда он был точным, следствие предпочитало игнорировать такие нюансы, как сленг, даже когда переводчик указывал, что речь идет о сленге или образном выражении и не нужно воспринимать те или иные высказывания Задорова буквально.

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Далее Кула приводит пример из спора между адвокатом и переводчицей, в котором переводчица объясняет, что адвокат понимает слова Задорова слишком буквально, поскольку речь идет о сленге.

"Могу ли я определенно заявить, что подсудимый не убивал Таир Раду? Я предпочту быть осторожным и не делать таких заявлений. Однако в уголовном праве вопрос ставится иначе. Вопрос в том, было ли доказано, что подсудимый совершил то, в чем его обвиняют. И на этот вопрос, на мой взгляд, ответ однозначно отрицательный. Обвинению не удалось доказать вину подсудимого, поэтому, согласно законам нашего суда, подсудимый оправдан!" – заявляет Кула.

Судья также комментирует историю с Ольгой Кравченко, Адиром Хабани и митохондриальной ДНК, отмечая, что одна эта деталь не могла бы привести к оправданию подсудимого, но эта деталь прибавляется к остальным и добавляет сомнение в виновности подсудимого.

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ИНТЕРВЬЮ ЗАДОРОВА 12-МУ КАНАЛУ

Вечером 30 марта, после того, как окружной суд в Нацерете на повторном рассмотрении оправдал Задорова, 12-й канал израильского телевидения опубликовал интервью с Романом Задоровым, записанное до суда. Некоторые фрагменты из этого интервью публиковались ранее. Но полностью оно не выходило в эфир до суда. Интервью было записано в присутствии адвоката Ярома Галеви, который неоднократно вмешивается и дополняет слова своего подзащитного. В какой-то момент адвокат даже прерывает запись интервью, заявляя, что журналист слишком давит на Задорова.

Задоров утверждает, что о том, что в школе, где он укладывал плитку, "что-то случилось" с одной из девочек, он узнал только вечером 6 декабря 2006 года (день убийства), когда был дома, а о том, что девочка была убита, узнал только на следующее утро от своей свекрови, после чего сказал жене, что должен пойти в полицию, чтобы заявить, что не убегал и не совершал никаких преступных действий.

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Отвечая на вопрос о том, почему он в конце рабочего дня выбросил штаны, в которых работал, Задоров утверждает, что избавился от них, потому что они были ему "коротки и малы", что он еще во время работы почувствовал, что эта одежда неудобна, а потому избавился от нее. По его словам, он говорил следователям, куда выбросил рабочие штаны (около его дома), но никто этими его показаниями не заинтересовался. (В январе 2007 года следственная группа работала на свалке "Тааним", куда могли попасть выброшенные штаны Задорова. Были найдены несколько пар штанов, но ни на одних из них не было следов крови. Следствие не сочло нужным проверить, принадлежала ли найденная одежда Задорову.)

Задоров также утверждает, что не чистил свою рабочую обувь, потому что собирался продолжать в ней работать.

Находясь в тюремной камере, в ночь на 19 декабря 2006 года Роман Задоров рассказал сокамернику Артуру, как и почему убил девочку в школе (видео 1, видео 2). В интервью 12-му каналу Задоров заявил, что лгал сокамернику, который убеждал его, что чистосердечное признание поможет избежать ему пожизненного заключения. На вопрос о том, как ему удалось довольно точно описать своему сокамернику, как была одета Таир Рада, Задоров отвечает, что "вся школа ходила в джинсах, никто не носит юбки".

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Задоров утверждает, что именно сокамерник Артур научил его, что признание обязательно должно сопровождаться убедительными аргументами, а потому он якобы выдумал, что его раздражали ученики, которые постоянно пытались "стрелять" у него сигареты, проклинали и материли его, упоминая его мать.

В интервью Роман Задоров заявляет, что следователь фактически сам ему рассказал, как было совершено убийство, и ему оставалось на следственном эксперименте воспроизводить то, что он узнал от следователя.

Задоров также говорит журналистам, что его скорее всего оправдают в связи с сомнениями в его виновности, но не признают невиновным, а потому он не получит компенсацию за 16 лет лишения свободы.

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РЕШЕНИЕ СУДА ПОСЛЕ ПЕРЕСМОТРА ДЕЛА ЗАДОРОВА

30 марта 2023 года окружной суд в Нацерете в связи с "обоснованными сомнениями" (מחמת הספק) оправдал 44-летнего Романа Задорова по делу об убийстве 13-летней Таир Рады, совершенного в Кацрине в 2006 году.

Решение было принято двумя голосами судей против одного. Ашер Кула (глава судейской коллегии) и Даниэль Царфати оправдали Задорова. Тамар Нисим-Шай считала необходимым признать его виновным в убийстве девочки.

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Судья Кула, оглашая принятое решение, заявил: "Обвиняемый оправдан по всем пунктам предъявленных ему обвинений. Есть опасения, что признание Задорова является ложным признанием". И добавил: "Обвинение провалено, он не садист и не педофил".

"Материалы дела и анализ улик, собранных на месте преступления, не совпадают с деталями признания Задорова, и это дает серьезные основания полагать, что речь идет о самооговоре", – говорится в решении суда.

"Речь не идет о садисте, хитроумном манипуляторе, человеке, подверженном неуправляемым приступам ярости, которые могли привести его к убийству девочки", – заявил судья Кула. "Совершение такого убийства в последний рабочий день, за два часа до окончания последнего рабочего дня, представляется нам крайне нелогичным", – говорится в вердикте.

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"У меня сложилось впечатление, что речь идет о вежливом, тихом, покорном и задавленном человеке. Версия, согласно которой убийство было совершено после того, как Таир Рада грубо отозвалась о "русских", выглядит недостоверной. Нет никаких доказательств, подтверждающих факт такого ее поведения", – сказал судья Кула.

Судья Тамар Нисим-Шай, считающая вину Задорова доказанной, осталась в меньшинстве. Она заявила: "Я пришла к выводу, что в деле имеется большое число твердых и хорошо обоснованных улик. Эти улики позволяют постановить вне всяких сомнений, что обвиняемый виновен. Основой является его признание, подробное описание совершенного преступления и восстановления картины его на месте. От моих глаз не укрылся тот факт, что доказательная база не совершенна. Даже при том, что в тех или иных узлах дела имеются прорехи в доказательствах, того, что представлено, достаточно, чтобы обосновать вину обвиняемого... Я отвергаю на корню альтернативную версию, представленную защитой, пытавшейся доказать, что убийцей является Ольга Кравченко. Эту женщину отвратительно оклеветал Адир Хабани. Не доказано, что волос, найденный в кабинке туалета, принадлежит убийце, и нет никак оснований утверждать, что волос как-то связан с Адиром Хабани".

Комментируя решение суда, Задоров заявил: "Правда победила. Я счастлив".

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Илана Рада, мать покойной Таир Рады, после оглашения вердикта заявила: "16 лет вранья. Государство убило мою дочь". Она также сказала: "Ничего не кончено... Я найду убийц". Кроме того она порекомендовала прокуратуре не подавать апелляцию и "не позориться".

Судья Ашер Кула, обращаясь к Илане Раде, сказал: "Мы пытались разгадать тайну, но не исключено, что Таир унесла тайну в могилу".

Представитель государственной прокуратуры Мейталь Хен-Розенфельд заявила: "Мы предъявили доказательства вины Задорова. Решение о том, подавать ли апелляцию, будет принято позднее, после того, как мы внимательно изучим вердикт суда".

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Позже государственная прокуратура опубликовала официальное заявление, в котором обещает изучить решение суда и в ближайшие дни принять решение о том, будет ли подана апелляция на этот вердикт. "Сегодня окружной суд в Нацерете, двумя голосами против одного, снял с Романа Задорова обвинения в убийстве. Из решения суда следует, что между судьями возникли серьезные разногласия по вопросу о вине Задорова", – говорится в заявлении прокуратуры.

Отметим, что пересмотр дела Задорова стал возможен благодаря усилиям адвоката Ярома Галеви. Защита Задорова настаивала на том, что в ходе следствия на подозреваемого, не знакомого с израильским законодательством, оказывалось чрезмерное давление. Предлагались различные альтернативные версии убийства.

Майор полиции в отставке судмедэксперт Борис Геллер заявил в эфире радиостанции "Кан Рэка", что трех сотрудников отдела судмедэкспертизы полиции, которые первыми проводили экспертизу на месте преступления, ни разу не вызывали в суд. В том числе на повторный процесс. Геллер заявил, что не может назвать их имена, поскольку они все еще работают в полиции.

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Ранее ожидалось, что вердикт по делу, в котором обвиняемым является Роман Задоров, будет оглашен окружным судом в Нацерете 9 марта. Но суд был отложен.

В январе телеканал "Кан-11" публиковал интервью Задорова. Он говорил следующее: "Я человек чувствительный. Возможно, физически я сильный, но психически я слабый. Если я... чувствую себя одиноким, я просто ломаюсь". Далее он утверждал, что следователь Саша рекомендовал ему сделать чистосердечное признание, чтобы "вместо пожизненного получить срок 10, 12, 15 лет". При этом, по словам Задорова, следователь предупреждал, что он должен рассказать "всю правду, как это было, что было" и сотрудничать со следствием. "Я должен был быть сильнее, идти до конца со своей правдой, но не знал... осёл", – говорил Задоров, утверждая, что давал признательные показания "по наивности" и в итоге оказался в тюрьме.

УБИЙСТВО ТАИР РАДЫ И ДЕЛО РОМАНА ЗАДОРОВА

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6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции.

В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве.

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Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".

11 мая 2021 года судья Верховного суда Ханан Мельцер принял решение о пересмотре дела Романа Задорова.

14 июля 2021 года государственный прокурор Амит Айсман принял решение о проведении повторного суда над Романом Задоровым. Он сформировал рабочую группу для изучения дела Романа Задорова и имеющихся против него улик для принятия решения о проведении повторного процесса или отмене имеющегося обвинения. В рабочую группу вошли прокуроры из различных округов Израиля, ранее не соприкасавшиеся с делом об убийстве Таир Рады. Ознакомившись с результатами проверки, Амит Айсман пришел к выводу, что существует высокая вероятность вынесения по делу обвинительного приговора.

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18 августа 2021 года окружной суд Нацерета второй раз распорядился перевести Задорова под домашний арест.

26 августа 2021 года Верховный суд отклонил апелляцию государственной прокуратуры на решение окружного суда Нацерета освободить Задорова под домашний арест. Но судья Верховного суда Алекс Штейн, принимая доводы прокуратуры, ужесточил условия домашнего ареста для Романа Задорова.

26 августа 2021 года Роман Задоров был освобожден из тюрьмы "Шита" в связи с пересмотром его дела. До окончания судебного разбирательства он был помещен под домашний арест, во время которого должен был находиться в доме своей тещи в Кацрине.

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После этого Задоров многократно появлялся на судебных слушаниях по его делу, а также участвовал в следственном эксперименте.

30 марта 2023 окружной суд в Нацерете оправдал Задорова в связи с "обоснованными сомнениями" в его виновности.