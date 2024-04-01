Закон о запрете канала "Аль-Джазира" в Израиле принят во втором и третьем чтениях

Закон, предоставляющий главе правительства и министру связи полномочия распорядиться о закрытии зарубежных каналов, которые наносят ущерб безопасности Государства Израиль, принят в понедельник, 1 апреля, на пленарном заседании Кнессета во втором и третьем ("итоговом") чтениях. Законопроект поддержали большинство из 71 депутата.

В СМИ этот закон получил название "Закон "Аль-Джазиры", поскольку причиной его возникновения стали многочисленные случаи разглашения в эфире канала "Аль-Джазира" информации о расположениях и передвижениях израильских войск, о местах попадания ракет и так далее - во время войны "Железные мечи".

В соответствии с новым законом, глава правительства, в случае уверенности в том, что деятельность канала наносит ущерб безопасности государства, может отдать распоряжение министру связи после консультаций с представителями служб безопасности удалить данный телеканал из списка каналов сотовых и кабельных компаний, заблокировать его интернет-сайт, закрыть офисы и редакции канала в Израиле, конфисковать передающее оборудование, блокировать эфир канала и т.п.

Министр связи после получения профессионального мнения представителей служб безопасности, доказывающего факт нанесения деятельностью канала ущерба безопасности Израиля, передаст свое распоряжение председателю окружного суда или его заместителю в течение 24 часов. Он будет иметь право изменить или ограничить срок действия запрета. Распоряжение будет действовать 45 дней с возможностью продления его еще на 45 дней.

Закон будет действовать до 31 июля 2024 года или до завершения режима чрезвычайного положения в тылу.