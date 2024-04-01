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"Кан": Дери намерен провести закон о призыве при помощи депутатов от ХАДАШ-ТААЛ

время публикации: 01 апреля 2024 г., 10:45 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 10:49
"Кан": Дери намерен провести закон о призыве при помощи депутатов от ХАДАШ-ТААЛ
Yonatan Sindel/Flash90

Глава партии ШАС Арье Дери стремится прийти к соглашению с депутатами от блока ХАДАШ-ТААЛ по вопросу о голосовании по закону о призыве.

Как сообщает "Кан", в ходе совещаний по этому вопросу у премьер-министра Биньямина Нетаниягу главы ультраортодоксальных партий спросили, как удастся провести законопроект на фоне растущего протеста в "Ликуде". "Я гарантирую 32 голоса фракции "Ликуд", вы позаботьтесь об остальных 32 голосах", – ответил Нетаниягу.

Глава ШАС Арье Дери сказал, что ведет переговоры с четырьмя депутатами от блока ХАДАШ-ТААЛ и якобы близок к соглашению с ними о том, что они воздержатся или не примут участия в голосовании. Это нейтрализует возможные возражения в коалиционных партиях.

В свою очередь, депутат Кнессета Ахмад Тиби, возглавляющий партию ТААЛ, заявил, что не пойдет ни на какую сделку, способную спасти нынешнее правительство. "Это катастрофическое правительство необходимо свалить. Точка. Наши голоса не должны помогать ему спасаться от внутреннего кризиса", – заявил Тиби.

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