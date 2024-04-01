Подтверждено: со стороны Иордании на Эйлат летел БПЛА, который попал в здание

В ночь на 1 апреля в Эйлате, Эйлоте и промзоне Шхорет сработала тревога "Цева адом". Было объявлено о возможном вторжении БПЛА.

Вскоре после этого ЦАХАЛ подтвердил, что около Эйлата была обнаружена подозрительная воздушная цель, которая пересекла границу Израиля с востока. Было подтверждено, что со стороны Иордании летел БПЛА, который попал в здание.

"Цель упала в районе Эйлатского залива, жертв нет, зданию нанесен незначительный ущерб", – заявляет ЦАХАЛ.