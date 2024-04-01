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Израиль

Подтверждено: со стороны Иордании на Эйлат летел БПЛА, который попал в здание

время публикации: 01 апреля 2024 г., 03:01 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 05:32
Подтверждено: со стороны Иордании на Эйлат летел БПЛА, который попал в здание
Mendy Hechtman/Flash90

В ночь на 1 апреля в Эйлате, Эйлоте и промзоне Шхорет сработала тревога "Цева адом". Было объявлено о возможном вторжении БПЛА.

Вскоре после этого ЦАХАЛ подтвердил, что около Эйлата была обнаружена подозрительная воздушная цель, которая пересекла границу Израиля с востока. Было подтверждено, что со стороны Иордании летел БПЛА, который попал в здание.

"Цель упала в районе Эйлатского залива, жертв нет, зданию нанесен незначительный ущерб", – заявляет ЦАХАЛ.

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