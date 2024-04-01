Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 1 апреля: завершена операция в "Шифе", удары по целям на юге

В ночь на 1 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора. Боевые действия велись в различных районах сектора Газы.

На севере сектора: завершена операция в районе больницы "Шифа", силы ЦАХАЛа выведены из этого района.

В центре сектора: ВМС ЦАХАЛа обстреляли цель около Аль-Амаля, в центральной части побережья сектора;

На юге сектора: ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Аль-Фухари, на востоке Хан-Юниса; артиллерия ЦАХАЛа наносила удары по целям к востоку от Хан-Юниса; ЦАХАЛ проводил операцию в Хузаа, к востоку от Хан-Юниса; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Хан-Юнисе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 1 апреля.

ЦАХАЛ сообщает, что в бою на юге сектора Газы погиб старший сержант Надав Коэн, 20 лет, из Хайфы, боец 77-батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан".

"Аль-Джазира": силы ЦАХАЛа вышли из района больницы "Шифа", где в течение нескольких недель проводилась военная операция. Отмечается, что в ходе операции были убиты сотни людей на территории "Шифы". ЦАХАЛ подтверждал ранее ликвидацию сотен боевиков в этом районе и задержание более 500 подозреваемых в терроре.