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Израиль

Мэр Хайфы отменил назначение Раджа Заатра, поддерживающего BDS, своим заместителем

время публикации: 01 апреля 2024 г., 23:05 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 23:16
Мэр Хайфы отменил назначение Раджа Заатра, поддерживающего BDS, своим заместителем
Yossi Aloni/Flash90

Журналист телеканала "Кешет" Амит Сегаль вечером 1 апреля сообщил, что мэр Хайфы Йона Яхав отказался от назначения Раджа Заатра своим заместителем в связи с волной критики в свой адрес.

1 апреля стало известно, что фракция ХАДАШ во главе с Раджа Заатра присоединилась к муниципальной коалиции. Заатра известен своим скандальными высказываниями: он назвал Израиль "врагом народов", "оккупантом", "угнетателем", поддерживал движение BDS и назвал ХАМАС "легитимной частью палестинского народа".

Против назначения Заатра выступали члены городской коалиции. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, комментируя в своем Х-блоге назначение Заатра на пост вице-мэра, заявил, что ему место в Ливане, а не в мэрии Хайфы.

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