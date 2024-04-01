Мэр Хайфы отменил назначение Раджа Заатра, поддерживающего BDS, своим заместителем

Журналист телеканала "Кешет" Амит Сегаль вечером 1 апреля сообщил, что мэр Хайфы Йона Яхав отказался от назначения Раджа Заатра своим заместителем в связи с волной критики в свой адрес.

1 апреля стало известно, что фракция ХАДАШ во главе с Раджа Заатра присоединилась к муниципальной коалиции. Заатра известен своим скандальными высказываниями: он назвал Израиль "врагом народов", "оккупантом", "угнетателем", поддерживал движение BDS и назвал ХАМАС "легитимной частью палестинского народа".

Против назначения Заатра выступали члены городской коалиции. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, комментируя в своем Х-блоге назначение Заатра на пост вице-мэра, заявил, что ему место в Ливане, а не в мэрии Хайфы.