Убийство Марины Малиновской: жертва торговцев людьми трижды подавала жалобы на убийцу

32-летняя Марина Малиновская, которая была зарезана в Тель-Авиве две недели назад, перед смертью была изнасилована. Об этом сообщили представители полиции, подавшие в суд просьбу об очередном продлении содержания под стражей 58-летнего Рауфа Шмаилова, которого подозревают в ее убийстве. За последние несколько лет она трижды подавала в полиции жалобы на Рауфа Шмаилова. После того, как между двумя домами в районе Атиква на юге Тель-Авива было найдено тело Марины, следствие по ее жалобам было возобновлено.

Как сообщает Ynet, в июне 2022 года Малиновская подала против Шмаилова жалобу в полицию, обвинив его в нападении и изнасиловании с причинением телесных повреждений, в октябре 2023 года она подавала жалобу, обвиняя Шмаилова в угрозах, нападении, изнасиловании и причинении телесных повреждений, и последняя жалоба была подана 5 января 2024 года, когда Малиновская обвинила Шмаилова в нападении, незаконном лишении свободы, изнасиловании и содомии. Каждый раз после получения жалоб полиция задерживала Рауфа Шмаилова, а затем отпускала, закрывая дела против него.

Марина Малиновская большую часть своей жизни провела в Украине, она прибыла в Израиль три года назад, во время пандемии коронавируса. По словам социальной работницы, познакомившейся с женщиной в больнице, Марина была жертвой торговцев живым товаром: при прохождении пограничного контроля она сказала, что приехала в гости к друзьям. Сразу после того, как она оказалась в Израиле, у Марины отняли ее паспорт и удостоверение личности и принудили заниматься проституцией.

Малиновская жила с разными мужчинами, в обмен на жилье и еду убирала, готовила и занималась с ними сексом. У нее не было ни своих денег, ни своего имущества – ее жизнью управляли эти мужчины. Она неоднократно попадала в больницы со следами насилия, переломами, иногда поступала в отделение неотложной помощи со следами изнасилования. Но поскольку у нее не было удостоверения личности, и она называла разные имена при записи, до самой ее гибели воедино этот страшный пазл никто не сложил.

На похоронах Марины Малиновской, состоявшихся в минувшую среду, были всего три человека: социальная работница и представительницы правозащитной организации, которые пытались помочь женщине в течение последних ее дней.

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