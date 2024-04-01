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Израиль

Теракт в Ган-Явне: до войны у террориста было разрешение на работу в Израиле

время публикации: 01 апреля 2024 г., 00:25 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 00:39
Теракт в Ган-Явне: до войны у террориста было разрешение на работу в Израиле
Пресс-служба полиции Израиля

Теракт на территории торгового комплекса "Френдли Молл" в Ган-Явне, в результате которого тяжело ранены трое израильтян, был совершен палестинским арабом, жителем одной из деревень возле Хеврона.

До начала войны у террориста было разрешение на работу в Израиле, он был строителем. После терактов 7 октября, когда все разрешения палестинских арабов на работу были аннулированы, он незаконно остался в Израиле. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорации "Кан".

Израильские СМИ сообщают, что до теракта террорист несколько раз попадал на камеры наружного наблюдения, установленные на территории торгового комплекса. Возможно, он работал в одном из магазинов торгового центра.

"Палестинский информационный центр" опубликовал имя террориста, это - Мухаммад Файез Масалма, житель Хеврона.

Террорист был застрелен сотрудником полиции и муниципальным инспектором, входившим в группу патрулирования городской полиции.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 марта 2024

Теракт в торговом центре в Ган-Явне: трое раненых в тяжелом состоянии