300 семей, потерявших близких, просит политиков воздержаться от речей во время Дня памяти

300 семей, потерявших близких в результате военных действий или терактов, подписали письмо, адресованное министру обороны с просьбой воздержаться от "политических речей" на кладбищах в День памяти.

По информации радиостанции "Кан Бет", письмо адресовано министру обороны Йоаву Галанту.

Семьи просят при подготовке траурных мероприятий предоставить слово семьям, потерявшим близких 7 октября и после "черной субботы".

"Господин министр, напряженность внутри израильского общества достигла в этом году болезненного пика как из-за провалов, которые привели к 7 октября, так и из-за борьбы за характер израильской демократии. Мы опасаемся, что напряженность негативно отразится на церемонии памяти павших", – говорится в письме. Авторы письма также напомнили министру о конфликтах, которые вспыхнули во время церемоний памяти в прошлом году, особенно в тех местах, где слово было предоставлено министрам и парламентариям, которые либо сами не служили в армии, либо высказывались против существующих государственных институтов.